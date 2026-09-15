Александар Вучич заявив, що піде у відставку 27 вересня

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що 27 вересня планує піти у відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише сербське видання Blic.

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Вучич подякує сербам і піде у відставку

За словами Вучича, під час відставки він подякує громадянам Сербії. Після цього він планує запросити нових представників влади на теледебати.

"Я подякую громадянам. Я запрошу всіх, хто прийде до влади, на теледебати. Я був президентом нашої країни дуже довго. Я не зміг би цього зробити без наших громадян", – сказав Вучич.

Президент Сербії додав, що після відставки залишиться звичайним громадянином. Він також заявив, що багато років служив громадянам країни.

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Після відставки Вучич піде у передвиборчу кампанію

Після складання повноважень Вучич планує взяти участь у передвиборчій кампанії. Наприкінці жовтня в Сербії мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Вучич заявив, що планує їздити країною та зустрічатися з громадянами. Він хоче відвідати віддалені села, міста, магазини та інші місця, де зможе поспілкуватися з людьми.

Президент Сербії також розповів, що має власну машину та придбав кемпер, оскільки не зможе ночувати всюди.

Раніше Вучич заявляв, що дострокові парламентські вибори в Сербії можуть відбутися 18 або 25 жовтня. Також він розглядав можливість висування своєї кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

До слова, нещодавно Вучич попередив, що Європа перебуває на межі масштабної війни.

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