Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку 27 сентября

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что 27 сентября планирует уйти в отставку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет сербское издание Blic.

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Вучич поблагодарит сербов и уйдет в отставку

По словам Вучича, во время ухода в отставку он поблагодарит граждан Сербии. После этого он планирует пригласить новых представителей власти на теледебаты.

"Я благодарю граждан. Я приглашу всех, кто придет к власти, на теледебаты. Я был президентом нашей страны очень долго. Я не смог бы этого сделать без наших граждан", — сказал Вучич.

Президент Сербии добавил, что после отставки останется рядовым гражданином. Он также заявил, что много лет служил гражданам страны.

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После отставки Вучич примет участие в предвыборной кампании

После сложения полномочий Вучич планирует принять участие в предвыборной кампании. В конце октября в Сербии должны состояться досрочные парламентские выборы.

Вучич заявил, что планирует ездить по стране и встречаться с гражданами. Он хочет посетить отдаленные деревни, города, магазины и другие места, где сможет пообщаться с людьми.

Президент Сербии также рассказал, что у него есть собственная машина и он приобрел кемпер, поскольку не сможет ночевать везде.

Ранее Вучич заявлял, что досрочные парламентские выборы в Сербии могут состояться 18 или 25 октября. Также он рассматривал возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра.

К слову, недавно Вучич предупредил, что Европа находится на грани масштабной войны.

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