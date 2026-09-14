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Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора

Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора

Президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Об этом говорится в его указе, сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение президента

Причины отстранения в тексте документа не указаны.

Такое решение было принято в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" — она предусматривает право президента отстранить должностное лицо, назначение которого входит в его полномочия, во время военного положения.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25819) отставка (3249) Кравченко Руслан (238)
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Топ комментарии
+11
А як же відрядження? Якщо виступати почне у Брюсєлі, вийде так що плокулол вже не справжній.
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14.09.2026 17:18 Ответить
+11
А з відрядження відкликав?
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14.09.2026 17:20 Ответить
+8
Чия черга тепер їпти королеву?
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14.09.2026 17:22 Ответить

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