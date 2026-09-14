Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора
Президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
Об этом говорится в его указе, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение президента
Причины отстранения в тексте документа не указаны.
Такое решение было принято в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" — она предусматривает право президента отстранить должностное лицо, назначение которого входит в его полномочия, во время военного положения.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
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