Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности, - Кравченко. ВИДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос в свое время подделал свидетельство о рождении ребенка, чтобы получить амнистию по делу о подкупе студентов.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным прокуратуры, в июне 2009 года Голосеевский райсуд рассматривал дело по обвинению Кривоноса в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, совершил преступление против избирательных прав граждан.

В частности, как отметили в ОГП, Кривонос вместе с другими лицами осуществил подкуп студентов двух столичных вузов. Для реализации этого замысла Кривоносу и его сообщнику якобы было предоставлено 90 тыс. грн, которые пошли на "подкуп студентов".

Во время конкурсного отбора кандидатов на должность директора НАБУ Кривонос объяснил эту информацию тем, что принимал активное участие в общественной деятельности университета.

"Мы с группой студентов-единомышленников выступили против администрации одного из университетов из-за их попыток склонить нас к голосованию за кандидатов, выгодных соответствующей администрации этого университета. На нас натравили представителей правоохранительных органов, они действовали очень грубо, несколько студентов были задержаны", - рассказал тогда Кривонос.

По словам директора НАБУ, никаких подкупов не было. А о каком-либо розыске он и понятия не имел.

В то же время, как отметили в Офисе генерального прокурора, Кривонос разработал "преступный план", который позволил ему избежать уголовной ответственности.

"Преступный план Семена Кривоноса заключался в создании искусственного повода, при наличии которого он получил бы право на амнистию. Одним из таких законодательных оснований на тот момент было наличие у лица несовершеннолетнего ребенка.

Для этого Семен Кривонос привлек сообщницу, которая нашла ему незамужнюю женщину с ребенком, сведения об отце которого в книге регистрации рождений были записаны по указанию матери", - утверждают в ОГП.

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В дальнейшем Семен Кривонос вместе с сообщницей, пользуясь доверчивостью указанного лица и ее статусом матери-одиночки, ввели ее в заблуждение и убедили в необходимости помочь Семену Кривоносу. Для этого фигурантами преступного деяния была придумана легенда о том, что Семен Кривонос якобы работал за границей и что его непосредственный работодатель просил предоставить документы, подтверждающие наличие у него ребенка на иждивении, добавили в Офисе генерального прокурора.

"Суть противоправной просьбы заключалась в подаче в органы ЗАГС совместного заявления женщины (матери ребенка) и Семена Кривоноса о признании отцовства Семена Кривоноса в отношении ребенка и последующей выдаче поддельного свидетельства о рождении, в котором отцом ребенка уже был бы указан Семен Кривонос.

Впоследствии указанный преступный замысел был реализован", - говорится в сообщении.

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При этом, как было установлено следствием, Кривонос после юридического приобретения отцовства над чужим ребенком не имел никакого намерения выполнять родительские обязанности.

"После получения в органах ЗАГС поддельного свидетельства о рождении ребенка, в котором Семен Кривонос был указан в качестве отца ребенка, последний с целью введения суда в заблуждение подал в Голосеевский районный суд города Киева ходатайство о применении к нему амнистии, к которому приложил поддельное свидетельство.

В указанном ходатайстве Кривонос Семен просил суд применить к нему положения действовавшей на тот момент редакции Закона Украины "Об амнистии", ссылаясь на то, что он якобы содержит несовершеннолетнего ребенка.

Впоследствии, 25 июня 2009 года, председательствующий судья Голосеевского районного суда города Киева, будучи введенным в заблуждение, на основании ходатайства, поданного Семеном Кривоносом, и по результатам изучения приложенного к нему поддельного свидетельства о рождении принял решение, в соответствии с которым Семен Кривонос был безосновательно освобожден от уголовной ответственности в связи с применением к нему Закона Украины "Об амнистии", - отметили там.

В мае 2018 года, как сообщили в ОГП, Кривонос обратился в суд с иском об исключении сведений о себе как об отце. Впоследствии сведения о Кривоносе как об отце были исключены из актовой записи о рождении ребенка.

"Таким образом, следствием установлено, что Кривонос Семен Юрьевич с целью избежать осуждения по делу о подкупе студентов, что помимо реального ограничения или лишения свободы также лишило бы его права занимать в будущем должности на государственной службе, разработал и реализовал преступный замысел, который заключался в подделке свидетельства о рождении и введении им суда в заблуждение.

По данному эпизоду Кривоносу Семену Юрьевичу объявлено о подозрении по части 2 и части 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины", - подытожили в ОГП.

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Подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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