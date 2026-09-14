"Я подписал подозрение в адрес директора НАБУ Кривоноса", - Кравченко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Руслан Кравченко после подачи заявления об отставке выступил с заявлением об обысках в НАБУ и САП.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Подача заявления об отставке, подчеркнул генпрокурор, не является признанием вины, результатом какого-либо соглашения или отказом от борьбы за свою репутацию.

"Операция "Карфаген" была направлена не только против меня. Настоящей целью было получить доступ к материалам уголовных производств в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП. А после этого - отстранить генерального прокурора и остановить принятие процессуальных решений по этим делам", - сказал Кравченко.

По словам Кравченко, во время обысков сотрудники НАБУ и САП получили доступ к защищенным законом материалам производств, касающихся их руководителей, сотрудников и связанных с ними лиц. Часть документов и электронных данных была скопирована и похищена, добавил он.

Подозрение Кривоносу

"Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном установлении фактов с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде", - подчеркнул он.

Кравченко заявил, что уверен в этих материалах.

"Второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП. За влияние на судью ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Именно это производство и стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора", - сказал генпрокурор.

По словам Кравченко, ранее от принятия этого решения его политически сдерживали президент и антикоррупционеры, которые предлагали гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от снятия подозрения.

Генпрокурор советует директору НАБУ Кривоносу и руководителю САП Клименко подать в отставку.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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