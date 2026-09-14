Я підписав підозру директору НАБУ Кривоносу, - Кравченко. ВIДЕО

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після подачі у відставку зробив заяву про обшуки НАБУ та САП.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подання заяви про відставку, наголосив генпрокурор, не є визнанням вини, результатом певної угоди чи відмови від боротьби за свою репутацію.

"Операція "Карфаген" була спрямована не лише проти мене. Справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП. А після цього - усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесулаьних рішень у цих справах", - сказав Кравченко.

За словами Кравченка, під час обшуків працівники НАБУ та САП отримали до захищених законом матеріалів провадження, які стосуються їхніх керівників, працівників та пов'язаних з ними осіб. Частину документів та електронних даних було скопійовано та викрадено, додав він.

Підозра Кривоносу

"Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Та фіктивне установлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді", - наголосив він.

Кравченко заявив, що впевнений у цих матеріалах.

"Друга підозра стосується близької до керівника САП особи. За вплив на суддю ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Саме це провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу Генпрокурора", - сказав генпрокурор.

За словами Кравченка, раніше від цього рішення його політично стримував президент та антикорупціонери, які пропонували гарантії недоторкагності в обмін на відмову в ухваленні від підозри.

Генпрокурор радить директору НАБУ Кривоносу та керівнику САП Клименку подати у відставку.

"Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР і направлено в передбаченому законом порядку. Далі буде…", - додав згодом Кравченко.





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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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