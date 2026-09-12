Кравченко може спробувати пояснити оренду будинку у Козині сумнівними доходами нової дружини, - ЦПК

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав заяву про відставку з посади, може спробувати виправдати оренду елітного будинку площею 280 квадратних метрів у Козині доходами своєї нової дружини — Олександри Кравченко.

Про це пише Центр протидії корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дружина Кравченка

У ЦПК зазначають, що новою дружиною Руслана Кравченка є Олександра Кравченко, дівоче прізвище якої — Паровишник, а прізвище за попереднім шлюбом — Шовкопляс.

Згідно з реєстром юридичних осіб, навесні 2026 року щодо фізичної особи-підприємця Шовкопляс Олександри Володимирівни сталася зміна – імʼя у документах було змінено на "Кравченко Олександра Володимирівна".

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Мільйонні доходи на ФОП

ФОП Олександра Шовкопляс зареєструвала 24 липня 2020 року. У ЦПК зауважують, що доходи жінки значно зросли саме у 2021 році.

Згідно із деклараціями її колишнього чоловіка Максима Шовкопляса, за останні кілька років Олександра Володимирівна як ФОП отримувала дохід до 6,5 млн грн на рік, а саме:

у 2025 році – 6 469 000 грн;

у 2024 році – 5 824 800 грн;

у 2023 році – 4 760 300 грн;

у 2022 році – 4 652 920 грн;

у 2021 році – 5 000 280 грн;

у 2020 році – 713 650 грн.

""Зі старту" мати дохід за рік у 5 мільйонів гривень – виглядає як дуже сумнівна історія. Особливо важко повірити у законність походження таких доходів після справи "Карфаген", де ми побачили, як у родичів та оточення прокурорів системно відкривалися ФОПи з мільйонним доходом з єдиною метою – легалізації незаконно отриманих грошей", – зазначає виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк.

При цьому, Олександра Кравченко як основне місце роботи зазначає Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, де є асистенткою кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності.

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Попередній чоловік - фігурант однієї зі справ НАБУ та САП

У ЦПК розповіли, що колишній чоловік Олександри – прокурор Максим Шовкопляс є фігурантом однієї зі справ НАБУ та САП.

Справа стосувалася корупційної схеми у 2020–2021 роках на державному підприємстві "Хлібна база №76", де, за версією слідства, намагалися заволодіти зерном на майже 12 млн грн.

Справу НАБУ і САП скерували до суду ще у жовтні 2022 року. У липні 2025 року, згідно з інформацією "Слово і діло", ВАКС обрав запобіжний захід для Максима Шовкопляса у вигляді застави у 908 400 грн та окремих обовʼязків.

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Почесна грамота від генпрокурора

У ЦПК також звернули увагу на те, що у листопаді 2025 року Руслан Кравченко відвідував Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, де працює Олександра.

Під час візиту він вручив Почесні грамоти генерального прокурора співробітникам – зокрема і своїй майбутній дружині.

Раніше повідомлялося, що журналісти Bihus.Info знайшли будинок в Козині, яким може таємно користуватися генеральний прокурор Руслан Кравченко.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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