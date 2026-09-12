Кравченко может попытаться объяснить аренду дома в Козине сомнительными доходами новой супруги, - ЦПК

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, подавший заявление об отставке с должности, может попытаться оправдать аренду элитного дома площадью 280 квадратных метров в Козине доходами своей новой супруги — Александры Кравченко.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Супруга Кравченко

В ЦПК отмечают, что новой женой Руслана Кравченко является Александра Кравченко, девичья фамилия которой — Паровишник, а фамилия по предыдущему браку — Шовкопляс.

Согласно реестру юридических лиц, весной 2026 года в отношении физического лица-предпринимателя Шовкопляс Александры Владимировны произошло изменение — имя в документах было изменено на "Кравченко Александра Владимировна".

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Миллионные доходы на ФОП

ФОП Александра Шовкопляс зарегистрировала 24 июля 2020 года. В ЦПК отмечают, что доходы женщины значительно выросли именно в 2021 году.

Согласно декларациям ее бывшего мужа Максима Шовкопляса, за последние несколько лет Александра Владимировна как ФОП получала доход до 6,5 млн грн в год, а именно:

в 2025 году — 6 469 000 грн;

в 2024 году – 5 824 800 грн;

в 2023 году – 4 760 300 грн;

в 2022 году – 4 652 920 грн;

в 2021 году – 5 000 280 грн;

в 2020 году – 713 650 грн.

"С самого начала" иметь годовой доход в 5 миллионов гривен — выглядит как очень сомнительная история. Особенно трудно поверить в законность происхождения таких доходов после дела "Карфаген", где мы увидели, как у родственников и окружения прокуроров систематически открывались индивидуальные предприниматели с миллионным доходом с единственной целью — легализации незаконно полученных денег", — отмечает исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

При этом Александра Кравченко в качестве основного места работы указывает Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, где она является ассистентом кафедры административного права и административной деятельности.

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Бывший супруг – фигурант одного из дел НАБУ и САП

В ЦПК рассказали, что бывший муж Александры — прокурор Максим Шовкопляс — фигурант одного из дел НАБУ и САП.

Дело касалось коррупционной схемы в 2020–2021 годах на государственном предприятии "Хлебная база №76", где, по версии следствия, пытались завладеть зерном на сумму почти 12 млн грн.

Дело НАБУ и САП было направлено в суд еще в октябре 2022 года. В июле 2025 года, согласно информации "Слово и дело", ВАКС избрал меру пресечения для Максима Шовкопляса в виде залога в размере 908 400 грн и отдельных обязательств.

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Почетная грамота от генпрокурора

В ЦПК также обратили внимание на то, что в ноябре 2025 года Руслан Кравченко посещал Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, где работает Александра.

Во время визита он вручил Почетные грамоты генерального прокурора сотрудникам — в том числе и своей будущей супруге.

Ранее сообщалось, что журналисты Bihus.Info обнаружили дом в Козине, которым, возможно, тайно пользуется генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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