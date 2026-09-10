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Карфаген в облозі: музи, кол-центри, імперія прокурорів і Поклад проти САП/ Без цензури. ВIДЕО
Після оприлюднення записів у справі "Карфаген" Офіс генпрокурора опинився в центрі нового корупційного скандалу.
Антикорупціонерка Мартина Богуславець пояснює, хто, за її оцінкою, намагався впливати на НАБУ і САП, чому відставка Руслана Кравченка не розв’язує проблему та яким має бути конкурс нового генпрокурора. Також у випуску йдеться про про шахрайські кол-центри, реакцію європейських партнерів, роль Банкової й Давида Арахамії та про те, чому в Брюсселі дедалі частіше запитують, чи можливі вибори в Україні.
- Ведуча — Марина Данилюк-Ярмолаєва.
- Гостя — Мартина Богуславець, керівниця антикорупційного центру "Межа".
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