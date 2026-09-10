УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18113 відвідувачів онлайн
Новини Операція Карфаген
1 766 3

Карфаген в облозі: музи, кол-центри, імперія прокурорів і Поклад проти САП/ Без цензури. ВIДЕО

Після оприлюднення записів у справі "Карфаген" Офіс генпрокурора опинився в центрі нового корупційного скандалу.

Антикорупціонерка Мартина Богуславець пояснює, хто, за її оцінкою, намагався впливати на НАБУ і САП, чому відставка Руслана Кравченка не розв’язує проблему та яким має бути конкурс нового генпрокурора. Також у випуску йдеться про про шахрайські кол-центри, реакцію європейських партнерів, роль Банкової й Давида Арахамії та про те, чому в Брюсселі дедалі частіше запитують, чи можливі вибори в Україні.

  • Ведуча — Марина Данилюк-Ярмолаєва.
  • Гостя — Мартина Богуславець, керівниця антикорупційного центру "Межа".

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Зеленський в облозі топ-корупції. Все про Музу, Кропиву і Карфаген / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

прокуратура (3495) Кравченко Руслан (256) Данилюк-Ярмолаєва Марина (510) Офіс Генпрокурора (3769) Вдовиченко Марія (2)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 