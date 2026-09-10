Карфаген в осаде: музы, колл-центры, империя прокуроров и Поклад против САП / Без цензуры. ВИДЕО

После обнародования записей по делу "Карфаген" Офис генерального прокурора оказался в центре нового коррупционного скандала.

Антикоррупционер Мартина Богуславец объясняет, кто, по ее оценке, пытался влиять на НАБУ и САП, почему отставка Руслана Кравченко не решает проблему и каким должен быть конкурс на должность нового генерального прокурора. Также в выпуске речь идет о мошеннических колл-центрах, реакции европейских партнеров, роли Банковой и Давида Арахамии, а также о том, почему в Брюсселе все чаще задают вопрос, возможны ли выборы в Украине.

Ведущая — Марина Данилюк-Ярмолаева.

Гостья — Мартина Богуславец, руководительница антикоррупционного центра "Межа".

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