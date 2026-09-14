Заявление Кравченко - это продолжение системной атаки на антикоррупционные органы, - НАБУ

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу не вручали подозрение, а Бюро не изымало уголовные производства, о которых говорил Руслан Кравченко. Там назвали заявления генерального прокурора продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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"В отношении заявления Генерального прокурора сообщаем, что НАБУ и САП расценивают эти действия как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.



Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора", — говорится в сообщении.

В антикоррупционных органах подчеркнули, что не участвуют в политической борьбе, а действуют исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы.

"На данный момент никакого подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено. Также НАБУ не изымало никаких уголовных производств, о которых говорится в заявлениях Генерального прокурора. Все утверждения о якобы изъятии НАБУ таких производств не соответствуют действительности.



Поэтому заявления Генерального прокурора, недавно подавшего в отставку, на данный момент носят публичный, а не процессуальный характер.



Отдельно подчеркиваем, что НАБУ и САП никогда не предлагали и не требовали никакой "неприкосновенности" для кого бы то ни было — ни для своих сотрудников, ни для других лиц.



Более подробная информация — в ближайшее время", — подытожили там.

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Что этому предшествовало?

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

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