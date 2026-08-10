В НАБУ нет конфликта с СБУ, но фиксируются незаконные действия в отношении сотрудников Бюро, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил о систематической слежке за детективами Бюро и попытках правоохранительных органов выяснить, какие расследования они проводят и какие следственные действия планируют.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"У нас вообще нет никаких конфликтов ни с кем. Ни с СБУ, ни с Генеральной прокуратурой, ни с Офисом Президента, ни с парламентариями. У нас есть другая категория: есть установленные или еще подлежащие установлению незаконные действия в отношении наших сотрудников", - пояснил Кривонос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ оказывает давление на антикоррупционные органы Украины, - Клименко

В то же время он отметил, что установка прослушивающего оборудования у руководителя подразделения детективов НАБУ не является конфликтом.

"Это не конфликт, а просто абсолютно бессмысленные и незаконные действия со стороны Службы безопасности Украины. Это совсем другая категория. А конфликта нет, у нас прекрасные отношения. Просто когда мы устанавливаем соответствующее оборудование и проводим следственные действия, мы действуем в строгом соответствии с законом на основании решений судей.

Действуют ли так наши коллеги? У меня большие сомнения. Это не единичный случай. Мы просто не обо всем говорим и не все публикуем. Потому что речь идет о защите наших материалов и информации. Если мы выявили, например, слежку за нашим сотрудником, который в это время выполнял определенные задачи, связанные с деятельностью НАБУ, то мы, безусловно, не публикуем этот факт, но этот факт имел место недавно, две недели назад", — подчеркнул руководитель Бюро.

Кривонос отметил, что в некоторых случаях такая слежка направлена на то, чтобы выяснить, с кем встречаются сотрудники НАБУ, что расследуют и какие следственные действия планируют.

Читайте: Неизвестные угрожают эксперту по делу кооператива "Династия" мобилизацией родственников, - САП

"Я могу с уверенностью сказать, что эта деятельность ведется постоянно. Постоянно отслеживаются реестры судебных решений. Постоянно отслеживаются всевозможные реестры, "Безопасный город", куда ездят наши машины, передвижения наших детективов.

Мы принимаем меры по предотвращению разглашения сведений о досудебном расследовании и оперативно-розыскной деятельности, но наряду с этим огромное количество ресурсов брошено именно на то, чтобы узнать, а что же мы там делаем и планируем. Мы получаем эту информацию постоянно. Это основная проблема", — сказал он.

Кривонос призвал коллег из других правоохранительных органов действовать в рамках закона.

"Если они поймают предателя и шпиона, пожалуйста. А если вся эта деятельность направлена только на то, чтобы узнать, что мы расследуем и когда мы планируем обыски, то это вызывает огромный вопрос — с какой целью, для кого?" — подытожил глава НАБУ.

Читайте также: Кривонос и Клименко заявили, что все детали операции "Мидас" знали только они