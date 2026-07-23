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Неизвестные угрожают эксперту по делу кооператива "Династия" мобилизацией родственников, - САП

Руководитель САП Александр Клименко

Неизвестные угрожают эксперту по делу о строительстве кооператива "Династия" в Козине Киевской области.

Об этом в колонке на УП написал руководитель САП Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Запугивание в делах о коррупции среди высокопоставленных чиновников

По его словам, эксперту "настойчиво советовали" отказаться от участия в уголовном производстве. Чтобы передать такое "сообщение", незнакомый мужчина дождался женщину вечером возле дома.

"Впоследствии через третьих лиц ей передавали "приветствия" с угрозами мобилизовать родственников и лишить ее права на профессиональную деятельность. НАБУ и САП сейчас расследуют эти обстоятельства в рамках уголовного производства. Одна из версий следствия - к давлению могли быть причастны отдельные сотрудники Службы безопасности Украины", - рассказал Клименко.

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Отметим, что 12 мая прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку рассказывала, что следствие по делу кооператива "Династия" не смогло установить реальную стоимость объектов незавершенного строительства в Козине Киевской области, в частности из-за давления на судебного эксперта.

Подробнее о деле кооператива "Династия" и предъявлении подозрений

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основная часть строительства финансировалась за счет средств, полученных преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

  • Позже следствие раскрыло еще шестерых подозреваемых:

    бывшего вице-премьер-министра Украины (вероятно, речь идет об Алексее Чернышове); бизнесмена (одного из руководителей организации, разоблачённой в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас"); четырех других подозреваемых.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Теж мені невідомі… 99% - «орли» Поклада.
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23.07.2026 17:30 Ответить
+7
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23.07.2026 17:31 Ответить
+6
І за наказом "невідомого вови".
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23.07.2026 17:33 Ответить

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