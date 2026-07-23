Неизвестные угрожают эксперту по делу кооператива "Династия" мобилизацией родственников, - САП
Неизвестные угрожают эксперту по делу о строительстве кооператива "Династия" в Козине Киевской области.
Об этом в колонке на УП написал руководитель САП Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.
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По его словам, эксперту "настойчиво советовали" отказаться от участия в уголовном производстве. Чтобы передать такое "сообщение", незнакомый мужчина дождался женщину вечером возле дома.
"Впоследствии через третьих лиц ей передавали "приветствия" с угрозами мобилизовать родственников и лишить ее права на профессиональную деятельность. НАБУ и САП сейчас расследуют эти обстоятельства в рамках уголовного производства. Одна из версий следствия - к давлению могли быть причастны отдельные сотрудники Службы безопасности Украины", - рассказал Клименко.
Отметим, что 12 мая прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку рассказывала, что следствие по делу кооператива "Династия" не смогло установить реальную стоимость объектов незавершенного строительства в Козине Киевской области, в частности из-за давления на судебного эксперта.
Подробнее о деле кооператива "Династия" и предъявлении подозрений
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
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Основная часть строительства финансировалась за счет средств, полученных преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
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После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
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После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
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Позже следствие раскрыло еще шестерых подозреваемых:бывшего вице-премьер-министра Украины (вероятно, речь идет об Алексее Чернышове); бизнесмена (одного из руководителей организации, разоблачённой в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас"); четырех других подозреваемых.
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