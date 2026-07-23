Неизвестные угрожают эксперту по делу кооператива "Династия" мобилизацией родственников, - САП

Неизвестные угрожают эксперту по делу о строительстве кооператива "Династия" в Козине Киевской области.

Об этом в колонке на УП написал руководитель САП Александр Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запугивание в делах о коррупции среди высокопоставленных чиновников

По его словам, эксперту "настойчиво советовали" отказаться от участия в уголовном производстве. Чтобы передать такое "сообщение", незнакомый мужчина дождался женщину вечером возле дома.

"Впоследствии через третьих лиц ей передавали "приветствия" с угрозами мобилизовать родственников и лишить ее права на профессиональную деятельность. НАБУ и САП сейчас расследуют эти обстоятельства в рамках уголовного производства. Одна из версий следствия - к давлению могли быть причастны отдельные сотрудники Службы безопасности Украины", - рассказал Клименко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песок с кладбища для поместий Зеленского и Ермака возила техника мэра Украинки Туренко, - Bihus.Info

Отметим, что 12 мая прокурор на заседании ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку рассказывала, что следствие по делу кооператива "Династия" не смогло установить реальную стоимость объектов незавершенного строительства в Козине Киевской области, в частности из-за давления на судебного эксперта.

Подробнее о деле кооператива "Династия" и предъявлении подозрений

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основная часть строительства финансировалась за счет средств, полученных преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Позже следствие раскрыло еще шестерых подозреваемых: бывшего вице-премьер-министра Украины (вероятно, речь идет об Алексее Чернышове); бизнесмена (одного из руководителей организации, разоблачённой в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас"); четырех других подозреваемых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дома компании фигурантов дела "Династия" выставлены на продажу: их до сих пор не арестовали, - СМИ