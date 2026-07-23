Невідомі погрожують експертці у справі кооперативу "Династія" мобілізацією родичів, - САП
Невідомі погрожують експертці у справі щодо будівництва кооперативу "Династія" у Козині на Київщині.
Про це в колонці на УП написав керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
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За його словами, експертці "наполегливо радили" відмовитися від участі у кримінальному провадженні. Для передачі такого "повідомлення" незнайомий чоловік дочекався жінку ввечері біля будинку.
"Згодом через третіх осіб їй передавали "вітання" з погрозами мобілізувати родичів і позбавити її права на професійну діяльність. НАБУ і САП зараз досліджують ці обставини у межах кримінального провадження. Одна з версій слідства — до тиску могли бути причетні окремі співробітники Служби безпеки України", — розповів Клименко.
Зазначимо, що 12 травня прокурорка на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку розповідала, що слідство у справі кооперативу "Династія" не змогло встановити реальну вартість об'єктів незавершеного будівництва в Козині Київської області, зокрема через тиск на судового експерта.
Більше про справу кооперативу "Династія" та оголошення підозр
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
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Пізніше слідство викрило ще шістьох підозрюваних:колишнього віцепрем'єр-міністра України (ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова); бізнесмена (одного з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас"); чотирьох інших підозрюваних.
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