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Новини Тиск на НАБУ та САП Міндічгейт Будівництво Династії
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Невідомі погрожують експертці у справі кооперативу "Династія" мобілізацією родичів, - САП

Керівник САП Олександр Клименко

Невідомі погрожують експертці у справі щодо будівництва кооперативу "Династія" у Козині на Київщині.

Про це в колонці на УП написав керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, експертці "наполегливо радили" відмовитися від участі у кримінальному провадженні. Для передачі такого "повідомлення" незнайомий чоловік дочекався жінку ввечері біля будинку.

"Згодом через третіх осіб їй передавали "вітання" з погрозами мобілізувати родичів і позбавити її права на професійну діяльність. НАБУ і САП зараз досліджують ці обставини у межах кримінального провадження. Одна з версій слідства — до тиску могли бути причетні окремі співробітники Служби безпеки України", — розповів Клименко.

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Зазначимо, що 12 травня прокурорка на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку розповідала, що слідство у справі кооперативу "Династія" не змогло встановити реальну вартість об'єктів незавершеного будівництва в Козині Київської області, зокрема через тиск на судового експерта.

Більше про справу кооперативу "Династія" та оголошення підозр

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

  • Пізніше слідство викрило ще шістьох підозрюваних: 

    колишнього віцепрем'єр-міністра України (ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова); бізнесмена (одного з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас"); чотирьох інших підозрюваних.

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Автор: 

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Топ коментарі
+9
Теж мені невідомі… 99% - «орли» Поклада.
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23.07.2026 17:30 Відповісти
+8
І за наказом "невідомого вови".
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23.07.2026 17:33 Відповісти
+7
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23.07.2026 17:31 Відповісти

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