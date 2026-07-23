Невідомі погрожують експертці у справі кооперативу "Династія" мобілізацією родичів, - САП

Невідомі погрожують експертці у справі щодо будівництва кооперативу "Династія" у Козині на Київщині.

Про це в колонці на УП написав керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, експертці "наполегливо радили" відмовитися від участі у кримінальному провадженні. Для передачі такого "повідомлення" незнайомий чоловік дочекався жінку ввечері біля будинку.

"Згодом через третіх осіб їй передавали "вітання" з погрозами мобілізувати родичів і позбавити її права на професійну діяльність. НАБУ і САП зараз досліджують ці обставини у межах кримінального провадження. Одна з версій слідства — до тиску могли бути причетні окремі співробітники Служби безпеки України", — розповів Клименко.

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Зазначимо, що 12 травня прокурорка на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку розповідала, що слідство у справі кооперативу "Династія" не змогло встановити реальну вартість об'єктів незавершеного будівництва в Козині Київської області, зокрема через тиск на судового експерта.

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Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Пізніше слідство викрило ще шістьох підозрюваних: колишнього віцепрем'єр-міністра України (ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова); бізнесмена (одного з керівників організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас"); чотирьох інших підозрюваних.

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