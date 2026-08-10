У НАБУ немає конфлікту з СБУ, але фіксуються незаконні дії щодо працівників Бюро, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив про систематичне стеження за детективами Бюро та спроби правоохоронців дізнатися, які розслідування вони проводять і які слідчі дії планують.

Про це під час пресконференції заявив директор НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.

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"У нас взагалі жодного конфлікту ні з ким немає. Ні з СБУ, ні з Генеральною прокуратурою, ні з Офісом Президента, ні з парламентарями. У нас є інша категорія: є встановлені або ще які підлягають встановленню, незаконні дії щодо наших працівників", - пояснив Кривонос.

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Водночас він сказав, коли встановлюють прослуховуюче обладнання у керівника підрозділу детективів НАБУ, то йдеться не про конфлікт.

"Це не конфлікт, а просто абсолютні безглузді та незаконні дії з боку Служби безпеки України. Це зовсім інша категорія. А конфлікту немає, у нас чудові відносини. Просто ми, коли встановлюємо відповідне обладнання та здійснюємо слідчі дії, ми діємо у суворій відповідності до закону на підставі рішень суддів.

Чи діють так наші колеги? В мене великі сумніви. Це не поодинокий випадок. Ми просто не про все говоримо та не все публікуємо. Тому що тут йдеться про захист наших матеріалів та інформації. Якщо ми ідентифікували, наприклад, стеження за нашим працівником, який виконував в цей час певні задачі, пов'язані з діяльністю НАБУ, то ми безумовно не публікуємо цей факт, але цей факт був, нещодавно, 2 тижні тому", - наголосив керівник Бюро.

Кривонос зазначив, що подекуди випадки такого стеження направлені на те, щоб з'ясувати, з ким зустрічаються працівники НАБУ, що розслідують та які слідчі дії планують.

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"Я можу переконливо сказати, що ця діяльність здійснюється постійно. Постійно моніторяться реєстри судових рішень. Постійно моніторяться всілякі реєстри, "Безпечне місто", куди наші машини їздять, переміщення наших детективів.

Ми вживаємо заходів уникнення розголошення відомостей досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності, але поруч з цим величезна кількість ресурсу кинута саме на те, щоб дізнатися, а що ж ми там робимо та плануємо. Ми отримуємо цю інформацію постійно. Це основна проблема", - сказав він.

Кривонос закликав колег з інших правоохоронних органів діяти в межах правового поля.

"Якщо вони спіймають зрадника та шпигуна, будь ласка. А якщо вся ця діяльність націлена тільки на те, щоб дізнатися, що ми розслідуємо та коли ми плануємо обшуки, то це викликає величезне питання - з якою метою, для кого?" - підсумував керівник НАБУ.

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