Заява Кравченка - це продовження системної атаки на антикорупційні органи, - НАБУ

У НАБУ заявили, що Семену Кривоносу не вручали підозру, а Бюро не вилучало кримінальних проваджень, про які говорив Руслан Кравченко. Там назвали заяви Генпрокурора продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів.

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Щодо заяви Генерального прокурора повідомляємо, що НАБУ і САП розцінюють ці дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.



Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

В антикорупційних органах наголосили, що не беруть участі у політичній боротьбі, а діють виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи.

"Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так само НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності.



Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер.



Окремо наголошуємо, що НАБУ і САП ніколи не пропонували і не вимагали жодної "недоторканності" для будь-кого – ані для своїх працівників, ані для інших осіб.



Більш детальна інформація — незабаром", - підсумували там.

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Що передувало?

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

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