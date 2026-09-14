3 840 46
У Кравченка є тільки один шлях: звільнення з посади. ВР має підтримати це невідкладно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - наголосив він.
Що передувало?
Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) мережі так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
- Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів
Топ коментарі
+23 Роман Єжов #555556
показати весь коментар14.09.2026 08:58 Відповісти Посилання
+12 vitaliymkua
показати весь коментар14.09.2026 09:09 Відповісти Посилання
+11 Tema9
показати весь коментар14.09.2026 08:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль