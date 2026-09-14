У Кравченка є тільки один шлях: звільнення з посади. ВР має підтримати це невідкладно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - наголосив він.

Що передувало?

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

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Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) мережі так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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