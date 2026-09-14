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Новини Відставка Кравченка
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У Кравченка є тільки один шлях: звільнення з посади. ВР має підтримати це невідкладно, - Зеленський

Відставка Кравченка: Зеленський зробив заяву

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - наголосив він.

Що передувало?

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

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Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП)  мережі так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
  • Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

Читайте: Кравченко має піти у відставку, навіть якщо особисто не причетний до "Карфагену", - "слуга народу" Потураєв

Автор: 

Зеленський Володимир (26972) відставка (1358) Кравченко Руслан (257) Генпрокурор (47)
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Топ коментарі
+23
Якщо В мене знайдуть Свинарчука - я піду (С). *******
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14.09.2026 08:58 Відповісти
+12
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14.09.2026 09:09 Відповісти
+11
Ну тепер Кравченко і за ЗЄльою прийде особисто.
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14.09.2026 08:56 Відповісти

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