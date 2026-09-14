Директор НАБУ Кривонос заявил, что ему не вручали подозрение
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что ему не вручали подозрение в подделке документов с целью получения неправомерной выгоды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии NV.ua.
Кривонос также назвал дело сфальсифицированным.
Что этому предшествовало?
Утром 14 сентября Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководству САП.
Он заявил, что директор НАБУ в ходе операции "Карфаген" получил доступ к материалам уголовных дел в отношении сотрудников антикоррупционных органов.
В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу не вручали подозрение, а Бюро не изымало уголовных дел, о которых говорил Кравченко. Там назвали заявления генпрокурора продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов.
В Центре противодействия коррупции сообщили, что ночью 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко покинул территорию Украины.
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Машиною стопудово. І стопудово не своєю. І не від НАБУ він тікав, а від тих, хто кришував колцентри до нього.
Кравченко стільки ворогів серед силовиків собі нажив, що його і за кордоном можуть "дістати".