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Новости Подозрение Кривоносу
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Директор НАБУ Кривонос заявил, что ему не вручали подозрение

Глава НАБУ Кривонос назвал сфальсифицированным дело против него

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что ему не вручали подозрение в подделке документов с целью получения неправомерной выгоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии NV.ua.

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Кривонос также назвал дело сфальсифицированным.

Что этому предшествовало? 

Утром 14 сентября Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководству САП.

Он заявил, что директор НАБУ в ходе операции "Карфаген" получил доступ к материалам уголовных дел в отношении сотрудников антикоррупционных органов.

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу не вручали подозрение, а Бюро не изымало уголовных дел, о которых говорил Кравченко. Там назвали заявления генпрокурора продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что ночью 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко покинул территорию Украины.

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Автор: 

НАБУ (5026) Кривонос Семен (111)
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Топ комментарии
+4
Як та бродяжка пес на остаток як його ногою прогнали , заскавунчала та насрала під двері і бистро тек задом шмигпнула в нікуда.
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14.09.2026 09:38 Ответить
+4
за підозрою Кривоносу прийдеться на кордон зганяти, вона там біля переходу лежить, притиснута каменем, щоб вітром не унесло.
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14.09.2026 09:41 Ответить
+3
Дуже сумнівно, що на поїзд.
Машиною стопудово. І стопудово не своєю. І не від НАБУ він тікав, а від тих, хто кришував колцентри до нього.

Кравченко стільки ворогів серед силовиків собі нажив, що його і за кордоном можуть "дістати".
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14.09.2026 09:41 Ответить

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