Директор НАБУ Кривонос заявив, що йому не вручали підозру

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що йому не вручали підозру у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у коментарі NV.ua.

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Кривонос також назвав справу сфальсифікованою.

Що передувало?

Зранку 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Він заявив, що директор НАБУ під час операції "Карфаген" отримав доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів.

У НАБУ заявили, що Семену Кривоносу не вручали підозру, а Бюро не вилучало кримінальних проваджень, про які говорив Кравченко. Там назвали заяви Генпрокурора продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів.

У Центрі протидії корупції повідомили, що вночі 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко залишив територію України.

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