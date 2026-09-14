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Новини Підозра Кривоносу
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Директор НАБУ Кривонос заявив, що йому не вручали підозру

Глава НАБУ Кривонос назвав сфальсифікованою справу проти нього

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що йому не вручали підозру у підробленні документів для отримання неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у коментарі NV.ua.

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Кривонос також назвав справу сфальсифікованою.

Що передувало? 

Зранку 14 вересня Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Він заявив, що директор НАБУ під час операції "Карфаген" отримав доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо працівників антикорупційних органів.

У НАБУ заявили, що Семену Кривоносу не вручали підозру, а Бюро не вилучало кримінальних проваджень, про які говорив Кравченко. Там назвали заяви Генпрокурора продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів.

У Центрі протидії корупції повідомили, що вночі 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко залишив територію України.

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Автор: 

НАБУ (4503) Кривонос Семен (121)
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Топ коментарі
+3
Як та бродяжка пес на остаток як його ногою прогнали , заскавунчала та насрала під двері і бистро тек задом шмигпнула в нікуда.
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14.09.2026 09:38 Відповісти
+3
Дуже сумнівно, що на поїзд.
Машиною стопудово. І стопудово не своєю. І не від НАБУ він тікав, а від тих, хто кришував колцентри до нього.

Кравченко стільки ворогів серед силовиків собі нажив, що його і за кордоном можуть "дістати".
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14.09.2026 09:41 Відповісти
+3
за підозрою Кривоносу прийдеться на кордон зганяти, вона там біля переходу лежить, притиснута каменем, щоб вітром не унесло.
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14.09.2026 09:41 Відповісти

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