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Кравченко підписав підозру дружині керівника САП Клименка, - Гончаренко
Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру дружині керівника САП Олександра Клименка.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За моїми джерелами, наближена до Клименка особа - це його дружина", - зазначив парламентар.
Підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
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+19 Старый зольдат
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