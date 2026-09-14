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Новини Підозра Кривоносу
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Кравченко підписав підозру дружині керівника САП Клименка, - Гончаренко

Дружині керівника САП Клименка підписали підозру

Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру дружині керівника САП Олександра Клименка.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За моїми джерелами, наближена до Клименка особа - це його дружина", - зазначив парламентар.

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Підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

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Автор: 

НАБУ (4503) САП (1049) Кравченко Руслан (257) Офіс Генпрокурора (3778)
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Топ коментарі
+19
Понапідписував підозр і сдристнув ща кордон, гнида.
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14.09.2026 09:29 Відповісти
+7
Мстива гнида, не зупиняйся, ганьбися до кінця!
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14.09.2026 09:33 Відповісти
+5
шо за дискримінація?? а дружині Кривоноса??
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14.09.2026 09:30 Відповісти

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