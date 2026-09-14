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Кравченко подписал подозрение жене руководителя САП Клименко, - Гончаренко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении подозрения супруге руководителя САП Александра Клименко.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По моим источникам, близким к Клименко лицом является его жена", - отметил парламентарий.
Подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченкопродолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
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