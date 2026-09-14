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Новости Подозрение Кривоносу
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Кравченко подписал подозрение жене руководителя САП Клименко, - Гончаренко

Жене руководителя САП Клименко вручили уведомление о подозрении

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал постановление о предъявлении подозрения супруге руководителя САП Александра Клименко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По моим источникам, близким к Клименко лицом является его жена", - отметил парламентарий.

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Подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченкопродолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

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Автор: 

НАБУ (5026) САП (2530) Кравченко Руслан (238) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+33
Понапідписував підозр і сдристнув ща кордон, гнида.
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14.09.2026 09:29 Ответить
+16
Мстива гнида, не зупиняйся, ганьбися до кінця!
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14.09.2026 09:33 Ответить
+16
Цей чувак не просто корупціонер, а член кримінального угруппування, тобто мафії. Залишається одне питання: хто такий Вова?
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14.09.2026 09:38 Ответить

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