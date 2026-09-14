Кравченко сегодня ночью выехал за границу, - ЦПК

Генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул территорию Украины сегодня ночью.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Руслан Кравченко перед тем, как выехать за границу, записал видео о якобы совершенных преступлениях директором НАБУ и лицом, близким к руководителю САП.



По информации ЦПК, сегодня ночью Кравченко выехал за границу", — говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркнули, что такой выезд был возможен только с согласия и разрешения президента Владимира Зеленского.

"Очевидно, что записанное Кравченко видео не имеет ничего общего с реальной процессуальной работой и доказательствами, а является местью и попыткой отвлечь внимание от собственной причастности к крышеванию колл-центров.



Ведь год назад именно Кравченко и уже уволенная его соратница Мария Вдовиченко лично подписывали процессуальные документы в уголовных производствах в отношении детективов НАБУ, которые сейчас разваливаются или уже закрыты", — пояснили в Центре противодействия коррупции.

"Между тем непонятно, действительно ли существуют такие подозрения, о которых говорит Кравченко, а также будут ли они иметь процессуальные последствия, учитывая, что генеральный прокурор самоустранился от своих полномочий и уехал за границу. В то же время соучастниками таких действий генерального прокурора пока что являются президент Владимир Зеленский и Верховная Рада", — добавили там.

По данным источников УП, генпрокурор Руслан Кравченко пересек границу в 2:30 ночи на служебном авто.

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Подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

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