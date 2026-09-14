Кравченко сегодня ночью выехал за границу, - ЦПК
Генеральный прокурор Руслан Кравченко покинул территорию Украины сегодня ночью.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Руслан Кравченко перед тем, как выехать за границу, записал видео о якобы совершенных преступлениях директором НАБУ и лицом, близким к руководителю САП.
По информации ЦПК, сегодня ночью Кравченко выехал за границу", — говорится в сообщении.
В ЦПК подчеркнули, что такой выезд был возможен только с согласия и разрешения президента Владимира Зеленского.
"Очевидно, что записанное Кравченко видео не имеет ничего общего с реальной процессуальной работой и доказательствами, а является местью и попыткой отвлечь внимание от собственной причастности к крышеванию колл-центров.
Ведь год назад именно Кравченко и уже уволенная его соратница Мария Вдовиченко лично подписывали процессуальные документы в уголовных производствах в отношении детективов НАБУ, которые сейчас разваливаются или уже закрыты", — пояснили в Центре противодействия коррупции.
"Между тем непонятно, действительно ли существуют такие подозрения, о которых говорит Кравченко, а также будут ли они иметь процессуальные последствия, учитывая, что генеральный прокурор самоустранился от своих полномочий и уехал за границу. В то же время соучастниками таких действий генерального прокурора пока что являются президент Владимир Зеленский и Верховная Рада", — добавили там.
По данным источников УП, генпрокурор Руслан Кравченко пересек границу в 2:30 ночи на служебном авто.
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