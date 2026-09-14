Кравченко сьогодні вночі виїхав за кордон, - ЦПК
Генпрокурор Руслан Кравченко залишив територію України сьогодні вночі.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Руслан Кравченко перед тим, як виїхати за кордон, записав відео про буцімто вчинення злочинів Директором НАБУ та близькою особою до керівника САП.
За інформацією ЦПК, сьогодні вночі Кравченко виїхав за кордон", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК наголосили, що такий виїзд був можливий лише за згоди та дозволу президента Володимира Зеленського.
"Очевидно, що записане Кравченком відео не має нічого спільного з реальною процесуальною роботою та доказами, а натомість є помстою та спробою відволікти увагу від власної причетності до кришування колцентрів.
Адже рік тому саме Кравченко та вже звільнена його соратниця Марія Вдовиченко особисто підписували процесуальні документи у кримінальних провадженнях щодо детективів НАБУ, які зараз розвалються або вже закриті", - пояснили у Центрі протидії корупції.
"Між тим незрозуміло, чи дійсно існують такі підозри, про які каже Кравченко, а також чи будуть вони мати процесуальні наслідки, враховуючи, що Генпрокурор самоусунувся від своїх повноважень та виїхав за кордон. Водночас співідповідальними та такі дії поки що Генпрокурора є президент Володимир Зеленський та Верховна Рада", - додали там.
За даними джерел УП, генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон о 2:30 ночі на службовому авто.
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