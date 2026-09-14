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Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель, - источники

Кравченко уехал за границу в служебную командировку

Генеральный прокурор выехал из Украины в служебную командировку в Брюссель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Что известно?

Так, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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Подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генеральный прокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

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Автор: 

Кравченко Руслан (238) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+24
Зелені щурі тікають з розтерзаної та пограбованої України. Це результат бидлократіїї з 2019 року.
"ХОТЬПАРЖОООМ!!"
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14.09.2026 09:51 Ответить
+14
Ну тепер все зрозуміло, пост і слова членограя про "політичний тиск", зараз Кравченко буде казати, що він політичний біженець.
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14.09.2026 09:48 Ответить
+13
В корупціонерів пройшов переляк і вони пішли в атаку. На чолі Гундосий і Арахамія. А ще адвокат той який Єрмак консультує. НАБУ повинна зробити крок у відповідь, через суд визначити нікчемними застави, сплачені з общака і повернути фігурантів до камер.
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14.09.2026 09:50 Ответить

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