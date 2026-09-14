Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель, - источники

Генеральный прокурор выехал из Украины в служебную командировку в Брюссель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

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Что известно?

Так, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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Подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генеральный прокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

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