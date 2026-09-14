Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель, - источники
Генеральный прокурор выехал из Украины в служебную командировку в Брюссель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Что известно?
Так, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
Подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генеральный прокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
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