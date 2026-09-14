Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель, - джерела

Генеральний прокурор виїхав з України у службове відрядження до Брюсселю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Так, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

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Підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

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