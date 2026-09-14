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Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель, - джерела

Кравченко поїхав за кордон у службове відрядження

Генеральний прокурор виїхав з України у службове відрядження до Брюсселю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

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Що відомо?

Так, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

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Підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

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Автор: 

Кравченко Руслан (257) Офіс Генпрокурора (3778)
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Топ коментарі
+9
Зелені щурі тікають з розтерзаної та пограбованої України. Це результат бидлократіїї з 2019 року.
"ХОТЬПАРЖОООМ!!"
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14.09.2026 09:51 Відповісти
+6
Ну тепер все зрозуміло, пост і слова членограя про "політичний тиск", зараз Кравченко буде казати, що він політичний біженець.
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14.09.2026 09:48 Відповісти
+4
В корупціонерів пройшов переляк і вони пішли в атаку. На чолі Гундосий і Арахамія. А ще адвокат той який Єрмак консультує. НАБУ повинна зробити крок у відповідь, через суд визначити нікчемними застави, сплачені з общака і повернути фігурантів до камер.
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14.09.2026 09:50 Відповісти

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