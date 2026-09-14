Перебуваю у закордонному відрядженні, щоб розповісти партнерам про реальний стан справ у НАБУ та САП, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", - зазначив він.

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Підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

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