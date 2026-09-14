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Перебуваю у закордонному відрядженні, щоб розповісти партнерам про реальний стан справ у НАБУ та САП, - Кравченко

Генпрокурор Кравченко заявив, що виїхав у відрядження за кордон

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України", - зазначив він.

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Підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

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Автор: 

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Топ коментарі
+8
Юзік Корявченков теж пів року розповідає в Іспанії про стан справ в Україні.
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14.09.2026 09:44 Відповісти
+8
Цікаво кому з наших міжнародних партнерів буде не гидко зустрічатися з цією корупційною гнидою, яка за словами фігурантів побудувала потужну корупційну імперію в Україні.
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14.09.2026 09:45 Відповісти
+7
А хто прокурора під слідством у відрядження відправив і уповноважив до зустрічі з «партнерами»? Це дуже дуже сумно, що країна у війні і отак
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14.09.2026 09:45 Відповісти

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