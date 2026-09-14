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Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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"Нахожусь в зарубежной командировке, чтобы рассказать партнерам о реальном положении дел в НАБУ и САП", - Кравченко

Генеральный прокурор Кравченко заявил, что уехал в командировку за границу

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которого запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины", — отметил он.

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Подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

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Автор: 

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Топ комментарии
+17
Юзік Корявченков теж пів року розповідає в Іспанії про стан справ в Україні.
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14.09.2026 09:44 Ответить
+14
А хто прокурора під слідством у відрядження відправив і уповноважив до зустрічі з «партнерами»? Це дуже дуже сумно, що країна у війні і отак
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14.09.2026 09:45 Ответить
+13
Цікаво кому з наших міжнародних партнерів буде не гидко зустрічатися з цією корупційною гнидою, яка за словами фігурантів побудувала потужну корупційну імперію в Україні.
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14.09.2026 09:45 Ответить

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