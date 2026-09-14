"Нахожусь в зарубежной командировке, чтобы рассказать партнерам о реальном положении дел в НАБУ и САП", - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которого запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины", — отметил он.
Подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
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