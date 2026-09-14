Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності, - Кравченко. ВIДЕО

Директор НАБУ Семен Кривонос свого часу підробив свідоцтво про народження дитини, щоб отримати амністію у справі про підкуп студентів.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними прокуратури, у червні 2009 року Голосіївський райсуд розглядав провадження за обвинуваченням Кривоноса у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив злочин проти виборчих прав громадян.

Зокрема, зазначили в ОГП, Кривонос разом з іншими особами здійснив підкуп студентів двох столичних ВНЗ. Для реалізації цього задуму Кривоносу та його спільнику нібито було надано 90 тис. грн, які пішли на "підкуп студентів".

Під час конкурсного відбору кандидатів на директора НАБУ Кривонос пояснив цю інформацію тим, що брав активну участь у громадській діяльності університету.

"Ми з групою студентів-однодумців пішли проти адміністрації одного з університетів через їхнє намагання схилити до голосування за кандидатів, які були вигідні відповідній адміністрації цього університету. На нас нацькували представників правоохоронних органів, вони діяли дуже грубо, були затримані кілька студентів", - розповів тоді Кривонос.

За словами директора НАБУ, ніяких підкупів не було. А ні про який розшук він гадки не мав.

Водночас, зазначили в Офісі Генпрокурора, Кривонос розробив "злочинний план", який дозволив йому звільнитися від кримінальної відповідальності.

"Злочинний план Семена Кривоноса полягав у створенні штучної підстави, за наявності якої він отримав би право підпасти під амністію. Однією з таких законодавчих підстав, на той момент, була наявність в особи неповнолітної дитини.

Для цього Кривонос Семен залучив спільницю, яка знайшла йому незаміжню жінку, яка мала дитину, відомості про батька якої у книзі реєстрації народжень були записані за вказівкою матері", - стверджують в ОГП.

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В подальшому Семен Кривонос разом зі спільницею, користуючись довірливістю вказаної особи та її статусом одинокої матері, ввели її в оману та переконали у необхідності допомогти Семену Кривоносу. Для цього фігурантами злочинного діяння була придумана легенда про те, що Кривонос Семен начебто працював за кордоном і що його безпосередній роботодавець просив надати документи, що підтверджують наявність у ньього дитини на утриманні, додали в Офісі Генпрокурора.

"Суть протиправного прохання полягала в поданні до органів РАЦС спільної заяви жінки (матері дитини) та Кривоноса Семена про визнання за Кривоносом Семеном батьківства щодо дитини та подальшою видачею підробленого свідоцтва про народження, у якому батьком дитини було б вже зазначено Кривоноса Семена.

В подальшому зазначений злочинний задум був реалізований", - йдеться в повідомленні.

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При цьому як було встановлено слідством, Кривонос після юридичного набуття батьківства над чужою дитиною, не мав жодного наміру виконувати батьківські обов'язки.

"Після одержання в органах РАЦС підробленого свідоцтва про народження дитини, у якому Кривоноса Семена було зазначено батьком дитини, останній з метою введення суду в оману подав до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про застосування до нього амністії, до якого долучив підроблене свідоцтво.

У вказаному клопотанні Кривонос Семен просив суд застосувати до нього положення діючої на той момент редакції Закону України "Про амністію", посилаючись на те, що він нібито має на утриманні неповнолітню дитину.

У подальшому, 25 червня 2009 року головуючий суддя Голосіївського районного суду міста Києва, будучи введеним в оману, на підставі заявленого Кривоносом Семеном клопотання та за результатами дослідження судом долученого до нього підробленого свідоцтва про народження ухвалив рішення, відповідно до якого Кривоноса Семена було безпідставно звільнено від кримінальної відповідальності у зв'язку із застосуванням до нього Закону України "Про амністію", - зазначили ттам.

У травні 2018 року, розповіли в ОГП, Кривонос звернувся до суду з позовм про виключення відомостей про особу як батька. Згодом відомості про Кривоноса як батька виключили з актового запису про народження дитини.

"Таким чином, слідством встановлено, що Кривонос Семен Юрійович з метою уникнення засудження у справі про підкуп студентів, що окрім реального обмеження чи позбавлення волі також позбавляло б його права обіймати у майбутньому посади на державній службі, розробив та реалізував злочинний умисел, який полягав у підробленні свідоцтва про народження та введення ним в оману суду.

За даним епізодом, Кривоносу Семену Юрійовичу оголошено про підозру за частиною 2, та частиною 3 ст. 358 Кримінального кодексу України", - підсумували в ОГП.

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Підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

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