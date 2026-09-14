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Новости Отставка Кравченко
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Увольнение Кравченко: Комитет ВР единогласно поддержал представление (обновлено)

Увольнение Кравченко: Комитет ВР рассматривает вопрос

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности в эти минуты должен приступить к рассмотрению представления президента об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из членов комитета.

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Подробности

По его мнению, Комитет поддержит это представление, а завтра Верховная Рада рассмотрит его в сессионном зале.

Впоследствии член комитета, нардеп "Слуги народа" Бужанский сообщил Цензор.НЕТ, что Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал представление президента на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

По его словам, все члены Комитета проголосовали "за". Бужанский отметил, что на заседании присутствовало 17 народных депутатов из 23.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности

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Автор: 

ВР (28395) отставка (3249) Кравченко Руслан (238) Генпрокурор (44)
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Топ комментарии
+14
Його звільнять. Він,буцімто, образиться. Заявить про політичні переслідування та залишиться за кордоном. Через рік про нього (та наколядовані мільйони) усі забудуть. На "фронті" він буде у батальйоні "Монако"...
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14.09.2026 13:16 Ответить
+10
Давайте зелі-мародеру імпічмент!
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14.09.2026 13:13 Ответить
+9
зейло може позбавити його ще й громадянства - щоб не можна було екстрадувати та судити
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14.09.2026 13:29 Ответить

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