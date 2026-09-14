Увольнение Кравченко: Комитет ВР единогласно поддержал представление (обновлено)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности в эти минуты должен приступить к рассмотрению представления президента об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из членов комитета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По его мнению, Комитет поддержит это представление, а завтра Верховная Рада рассмотрит его в сессионном зале.

Впоследствии член комитета, нардеп "Слуги народа" Бужанский сообщил Цензор.НЕТ, что Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал представление президента на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

По его словам, все члены Комитета проголосовали "за". Бужанский отметил, что на заседании присутствовало 17 народных депутатов из 23.

Читайте: Буданов о ситуации вокруг Кравченко и Кривоноса: Все это ненормально и вредит имиджу Украины

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности

Читайте: Законопроект о конкурсном отборе на должность генпрокурора должен быть рассмотрен безотлагательно, - "слуга народа" Радина