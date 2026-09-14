Увольнение Кравченко: Комитет ВР единогласно поддержал представление (обновлено)
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности в эти минуты должен приступить к рассмотрению представления президента об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из членов комитета.
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По его мнению, Комитет поддержит это представление, а завтра Верховная Рада рассмотрит его в сессионном зале.
Впоследствии член комитета, нардеп "Слуги народа" Бужанский сообщил Цензор.НЕТ, что Комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал представление президента на увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
По его словам, все члены Комитета проголосовали "за". Бужанский отметил, что на заседании присутствовало 17 народных депутатов из 23.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности
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