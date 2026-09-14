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Новости Отставка Кравченко
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Законопроект о конкурсном отборе на должность генпрокурора должен быть рассмотрен безотлагательно, - "слуга народа" Радина

Отставка Кравченко: в Раде требуют проведения конкурса

В Раде призывают безотлагательно рассмотреть законопроект о конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность генерального прокурора.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Последствия политического назначения генерального прокурора ярко продемонстрированы. Инициирую обращение к председателю Верховной Рады о неотложном рассмотрении законопроекта о конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность генерального прокурора", - говорится в сообщении.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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Автор: 

Радина Анастасия (62) Генпрокурор (44)
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Топ комментарии
+3
Я можна? Він же мабуть і інвалідність має? Не можна так хвору людину ломати через коліно
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14.09.2026 11:33 Ответить
+2
уті пусі яка пусічка
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14.09.2026 11:26 Ответить
+2
Кликуші - вам би Кравченка вже звільнити
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14.09.2026 11:27 Ответить

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