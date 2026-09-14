Законопроект о конкурсном отборе на должность генпрокурора должен быть рассмотрен безотлагательно, - "слуга народа" Радина

В Раде призывают безотлагательно рассмотреть законопроект о конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность генерального прокурора.

Об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Последствия политического назначения генерального прокурора ярко продемонстрированы. Инициирую обращение к председателю Верховной Рады о неотложном рассмотрении законопроекта о конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Читайте: Гетманцев о том, займет ли он должность генпрокурора: "Пока нет. Не с нашей удачей"

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Читайте также: Супруга Кравченко также уехала за границу, - СМИ