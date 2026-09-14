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Жена Кравченко также выехала за границу, - СМИ
Супруга генерального прокурора Руслана Кравченко также уехала за границу.
Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Кравченко пересек границу через пограничный пункт Шегини. Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что жена генпрокурора пересекла границу в час ночи через тот же пограничный пункт", — говорится в сообщении.
Подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
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- знищену економіку
- борги на 1000 років
- країну усіяну трупами і демографічно знищену так що не відновиться ніколи
але зелебобики які за це голосували казатимуть що при пороху було б гірше