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Новости Отставка Кравченко
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Жена Кравченко также выехала за границу, - СМИ

Жена Кравченко также выехала за границу

Супруга генерального прокурора Руслана Кравченко также уехала за границу.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Кравченко пересек границу через пограничный пункт Шегини. Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что жена генпрокурора пересекла границу в час ночи через тот же пограничный пункт", — говорится в сообщении.

Читайте: Комитет ВР сегодня не планировал рассматривать отставку Кравченко

Подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование по отставке Кравченко состоится 15 сентября, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Кравченко Руслан (238) Ткач Михаил (163)
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Топ комментарии
+23
Ви побачите як 100% слуг поїдуть. А після себе лишать

- знищену економіку
- борги на 1000 років
- країну усіяну трупами і демографічно знищену так що не відновиться ніколи

але зелебобики які за це голосували казатимуть що при пороху було б гірше
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14.09.2026 11:09 Ответить
+16
Жінка генпрокурора,як жінка декабриста послідувала за чоловіком у вигнання.Заодно допомогла нести валізу з накраденим.
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14.09.2026 11:10 Ответить
+12
Теж у відрядження, а там і теща і тесть скоро у відрядження 🤣. А невідомий Вова нелох знову кліпає солов'їними очіма 🤣. Коксохім ОПешний
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14.09.2026 11:11 Ответить

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