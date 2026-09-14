Жена Кравченко также выехала за границу, - СМИ

Супруга генерального прокурора Руслана Кравченко также уехала за границу.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Кравченко пересек границу через пограничный пункт Шегини. Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что жена генпрокурора пересекла границу в час ночи через тот же пограничный пункт", — говорится в сообщении.

Читайте: Комитет ВР сегодня не планировал рассматривать отставку Кравченко

Подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование по отставке Кравченко состоится 15 сентября, - "слуга народа" Арахамия