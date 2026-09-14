РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16099 посетителей онлайн
Новости Отставка Кравченко
1 317 31

Голосование относительно отставки Кравченко состоится 15 сентября, - "слуга народа" Арахамия

Отставка Кравченко: стало известно, когда состоится голосование

Верховная Рада проведет голосование по вопросу об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко 15 сентября.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Голосование

"Голосование относительно отставки генерального прокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравченко подписал подозрение в адрес супруги руководителя САП Клименко, - Гончаренко

Подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Читайте: Кравченко может попытаться объяснить аренду дома в Козине сомнительными доходами новой жены, - ЦПК

Автор: 

ВР (28395) Арахамия Давид (1034) Кравченко Руслан (238)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Якого буя ця сухумська макака щось рішає ? Чому у владі нема Українців ?
показать весь комментарий
14.09.2026 09:58 Ответить
+4
" агрохімія " що вже голова ВЗРАДИ УКРАЇНИ???
показать весь комментарий
14.09.2026 09:57 Ответить
+3
Бо у 2019 бидло вибрало житєля ізраільскої долини.
показать весь комментарий
14.09.2026 10:01 Ответить

Загрузка...

 
 