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Голосование относительно отставки Кравченко состоится 15 сентября, - "слуга народа" Арахамия
Верховная Рада проведет голосование по вопросу об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко 15 сентября.
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.
Голосование
"Голосование относительно отставки генерального прокурора Кравченко состоится завтра, 15 сентября", - говорится в сообщении.
Подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
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+9 Роман Єжов #555556
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