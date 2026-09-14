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Новини Відставка Кравченка
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Голосування за відставку Кравченка відбудеться 15 вересня, - "слуга народу" Арахамія

Відставка Кравченка: стало відомо, коли буде голосування

Верховна Рада проведе голосування за відставку генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

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Голосування

"Голосування за відставку Генпрокурора Кравченка відбудеться завтра 15 вересня", - йдеться в повідомленні.

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Підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Читайте: Кравченко може спробувати пояснити оренду будинку у Козині сумнівними доходами нової дружини, - ЦПК

Автор: 

ВР (11624) Арахамія Давид (1083) Кравченко Руслан (257)
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Топ коментарі
+1
" агрохімія " що вже голова ВЗРАДИ УКРАЇНИ???
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14.09.2026 09:57 Відповісти
+1
Якого буя ця сухумська макака щось рішає ? Чому у владі нема Українців ?
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14.09.2026 09:58 Відповісти
+1
Волю Кравченку !
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14.09.2026 09:59 Відповісти

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