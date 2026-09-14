Голосування за відставку Кравченка відбудеться 15 вересня, - "слуга народу" Арахамія
Верховна Рада проведе голосування за відставку генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Голосування
"Голосування за відставку Генпрокурора Кравченка відбудеться завтра 15 вересня", - йдеться в повідомленні.
Підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
Топ коментарі
+1 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+1 Роман Єжов #555556
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+1 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар14.09.2026 09:59 Відповісти Посилання
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