Комітет ВР сьогодні не планував розглядати відставку Кравченка

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності сьогодні на засіданні не планував розглядати відставку Генпрокурора Руслана Кравченка.

Як інформує Цензор.НЕТ, такого питання у порядку денному немає.

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Подробиці

Члени Комітету мають обговорити інші питання, зокрема проєкти Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму" та "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками.

У коментарі Цензор.НЕТ перший заступник голови Комітету, народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що поки не знає, чи зайшли до парламенту документи з Офісу Президента на звільнення Кравченка.

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Підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Читайте: Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель, - джерела