Комитет ВР сегодня не планировал рассматривать отставку Кравченко
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сегодня на заседании не планировал рассматривать отставку генерального прокурора Руслана Кравченко.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такого вопроса в повестке дня нет.
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Члены Комитета должны обсудить другие вопросы, в частности проекты Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законодательные акты относительно установления ответственности за управление транспортными средствами с превышением допустимого уровня шума" и "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно защиты граждан и их средств от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами".
В комментарии Цензор.НЕТ первый заместитель председателя Комитета, народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук сообщил, что пока не знает, поступили ли в парламент документы из Офиса Президента об увольнении Кравченко.
Подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
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