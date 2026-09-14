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Новини Відставка Кравченка
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Дружина Кравченка також виїхала за кордон, - ЗМІ

Дружина Кравченка також виїхала за кордон

Дружина генерального прокурора Руслана Кравченка також виїхала за кордон.

Про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Кравченко перетнув кордон через пункт перетину Шегині. Джерела УП у правоохоронних органах інформують, що дружина генпрокурора перетнула кордон о першій ночі через той самий ПП", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Комітет ВР сьогодні не планував розглядати відставку Кравченка

Підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування за відставку Кравченка відбудеться 15 вересня, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

Кравченко Руслан (257) Ткач Михайло (168)
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Топ коментарі
+39
Ви побачите як 100% слуг поїдуть. А після себе лишать

- знищену економіку
- борги на 1000 років
- країну усіяну трупами і демографічно знищену так що не відновиться ніколи

але зелебобики які за це голосували казатимуть що при пороху було б гірше
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14.09.2026 11:09 Відповісти
+23
Жінка генпрокурора,як жінка декабриста послідувала за чоловіком у вигнання.Заодно допомогла нести валізу з накраденим.
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14.09.2026 11:10 Відповісти
+16
І головге, шо отой Вова, якого ніхто не знае, про це теж ничго не знав, так, ********?
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14.09.2026 11:12 Відповісти

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