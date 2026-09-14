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Дружина Кравченка також виїхала за кордон, - ЗМІ
Дружина генерального прокурора Руслана Кравченка також виїхала за кордон.
Про це повідомив журналіст Української правди Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Кравченко перетнув кордон через пункт перетину Шегині. Джерела УП у правоохоронних органах інформують, що дружина генпрокурора перетнула кордон о першій ночі через той самий ПП", - йдеться в повідомленні.
Підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
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- знищену економіку
- борги на 1000 років
- країну усіяну трупами і демографічно знищену так що не відновиться ніколи
але зелебобики які за це голосували казатимуть що при пороху було б гірше