Законопроєкт про конкурсний добір на посаду генпрокурора має бути розглянуто невідкладно, - "слуга народу" Радіна

У Раді закликають невідкладно розглянути законопроєкт про конкурсну процедуру добору кандидатів на посаду генпрокурора.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Наслідки політичного призначення генерального прокурора яскраво продемонстровано. Ініціюю звернення до Голови Верховної Ради щодо невідкладного розгляду законопроекту про конкурсну процедуру для добору кандидатів на посаду генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Гетманцев про те, чи обійме посаду генпрокурора: "Поки ні. Не з нашим щастям"

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Також читайте: Дружина Кравченка також виїхала за кордон, - ЗМІ