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Гетманцев про те, чи обійме посаду генпрокурора: "Поки ні. Не з нашим щастям"
Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його розглядають на посаду генерального прокурора після відставки Руслана Кравченка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Друзі, я на посаді Генерального прокурора - то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо зі спецпенсією.
Тому поки, ні, не з нашим щастям. Але якщо хтось з ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати", - йдеться в повідомленні.
Підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
Топ коментарі
+23 Михайло Иляш
показати весь коментар14.09.2026 11:14 Відповісти Посилання
+17 ed ed #485201
показати весь коментар14.09.2026 11:14 Відповісти Посилання
+14 Старый зольдат
показати весь коментар14.09.2026 11:16 Відповісти Посилання
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