Гетманцев про те, чи обійме посаду генпрокурора: "Поки ні. Не з нашим щастям"

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев прокоментував інформацію ЗМІ про те, що його розглядають на посаду генерального прокурора після відставки Руслана Кравченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Друзі, я на посаді Генерального прокурора - то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо зі спецпенсією.

Тому поки, ні, не з нашим щастям. Але якщо хтось з ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати", - йдеться в повідомленні.

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Підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

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