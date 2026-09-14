Гетманцев о том, займет ли он пост генпрокурора: "Пока нет. Не с нашим везением"

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его рассматривают на должность генерального прокурора после отставки Руслана Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Друзья, я на посту генерального прокурора — это кошмарный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самих недобросовестных прокуроров. Особенно с спецпенсией.

Поэтому пока, нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет так же настойчиво продвигать своего кандидата, обещаю подумать", — говорится в сообщении.

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Подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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