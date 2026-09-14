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Гетманцев о том, займет ли он пост генпрокурора: "Пока нет. Не с нашим везением"
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его рассматривают на должность генерального прокурора после отставки Руслана Кравченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Друзья, я на посту генерального прокурора — это кошмарный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самих недобросовестных прокуроров. Особенно с спецпенсией.
Поэтому пока, нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет так же настойчиво продвигать своего кандидата, обещаю подумать", — говорится в сообщении.
Подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
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+15 Михайло Иляш
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+10 ed ed #485201
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+8 Підлога Маккартні
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