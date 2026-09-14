РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16130 посетителей онлайн
Новости Отставка Кравченко
1 721 27

Гетманцев о том, займет ли он пост генпрокурора: "Пока нет. Не с нашим везением"

Гетманцев прокомментировал возможность назначения генеральным прокурором

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что его рассматривают на должность генерального прокурора после отставки Руслана Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Друзья, я на посту генерального прокурора — это кошмарный сон всех коррупционеров. Как, кстати, и для самих недобросовестных прокуроров. Особенно с спецпенсией.

Поэтому пока, нет, не с нашим счастьем. Но если кто-то из ОП будет так же настойчиво продвигать своего кандидата, обещаю подумать", — говорится в сообщении.

Читайте также: Комитет ВР сегодня не планировал рассматривать отставку Кравченко

Подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Читайте: Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель, - источники

Автор: 

Гетманцев Даниил (422) Офис Генпрокурора (3430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Його самого треба посадити і бажано довічно
показать весь комментарий
14.09.2026 11:14 Ответить
+10
Ти - страшний сон для всієї країни з 2019 року.
показать весь комментарий
14.09.2026 11:14 Ответить
+8
Його і там нормально кормлють
показать весь комментарий
14.09.2026 11:12 Ответить

Загрузка...

 
 