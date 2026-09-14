Буданов о ситуации вокруг Кравченко и Кривоноса: Все это ненормально и наносит ущерб имиджу Украины
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ситуация с предъявлением подозрения директору НАБУ Кривоносу и выездом генпрокурора Кравченко за границу наносит ущерб имиджу Украины.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Что известно?
"Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире", - кратко ответил он.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
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