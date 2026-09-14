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Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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Буданов о ситуации вокруг Кравченко и Кривоноса: Все это ненормально и наносит ущерб имиджу Украины

Конфликт Кравченко и Кривоноса: Буданов сделал заявление

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ситуация с предъявлением подозрения директору НАБУ Кривоносу и выездом генпрокурора Кравченко за границу наносит ущерб имиджу Украины.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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Что известно?

"Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире", - кратко ответил он.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Автор: 

НАБУ (5026) Буданов Кирилл (661) Кравченко Руслан (238) Кривонос Семен (111) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+14
Ненормально то ЗЕсрань на Банковій. В все решта, все що в нас сьогодні діється, все, від війни, обстрілів, корупції, срачу і перестрілок то вже все наслідки.
Хоча, все, як 73% захотіли 21.04.19. Пригадуєте? ну то й жріТЄ!
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14.09.2026 12:51 Ответить
+11
Єдиний у світі диверсант кірюша буданов, який вижив після "засідки" та ще й сібався, ідеальна легенда для дегенератів від фсб, навіть пам'ятник "полеглим" фсбешникам від рук кірюши встановили,для повноти легенди...
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14.09.2026 12:50 Ответить
+8
Все згідно оманського договорняку. Мінські угоди то ж хреново було...
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14.09.2026 12:52 Ответить

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