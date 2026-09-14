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Новости Подозрение Кривоносу
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Дело против Кривоноса готовили в СБУ, - Железняк

Дело против Кривоноса готовила СБУ

Дело против директора НАБУ Семена Кривоноса вела Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Как следует из материалов ходатайства, следственным отделом Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства № 22014101110000061 от 25.04.2014 г., по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Первая цифра уголовного производства, в котором выдвинуты подозрения, — "2" — означает орган досудебного расследования СБУ", — отметил парламентарий.

Дело против Кривоноса готовила СБУ
Дело против Кривоноса готовила СБУ

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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Автор: 

СБУ (21481) Кравченко Руслан (238) Железняк Ярослав (660) Кривонос Семен (111) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+22
сбу це зеленський-отож корупція виходить саме від нього
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14.09.2026 11:49 Ответить
+18
Ну якщо зараз СБУ керує мерзотник та сволота поклад,то чому дивуватися.
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14.09.2026 11:51 Ответить
+16
"Липові" звинувачення на детективів НАБУ ліпив попередній кервівник СБУ - Малюк.
Там вся контора (кабінетна) гнила, як наприклад генерал Вітюк.
Одразу прошу вибачення у тих співробітників СБУ, котрі зараз захищають країну від кацапа. Це не про вас.
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14.09.2026 12:00 Ответить

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