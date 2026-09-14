Дело против Кривоноса готовили в СБУ, - Железняк

Дело против директора НАБУ Семена Кривоноса вела Служба безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Как следует из материалов ходатайства, следственным отделом Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства № 22014101110000061 от 25.04.2014 г., по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Первая цифра уголовного производства, в котором выдвинуты подозрения, — "2" — означает орган досудебного расследования СБУ", — отметил парламентарий.





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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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