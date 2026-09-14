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Дело против Кривоноса готовили в СБУ, - Железняк
Дело против директора НАБУ Семена Кривоноса вела Служба безопасности Украины.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Как следует из материалов ходатайства, следственным отделом Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в рамках уголовного производства № 22014101110000061 от 25.04.2014 г., по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Первая цифра уголовного производства, в котором выдвинуты подозрения, — "2" — означает орган досудебного расследования СБУ", — отметил парламентарий.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генпрокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
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Там вся контора (кабінетна) гнила, як наприклад генерал Вітюк.
Одразу прошу вибачення у тих співробітників СБУ, котрі зараз захищають країну від кацапа. Це не про вас.