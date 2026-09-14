Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк

Справу проти директора НАБУ Семена Кривоноса готувала Служба безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000061 від 25.04.2014 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Перша цифра кримінального провадження в якому виписані підозри "2" - це означає орган досудового розслідування СБУ", - зазначив парламентар.





Також читайте: До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення генпрокурора Кравченка

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Комітет ВР сьогодні не планував розглядати відставку Кравченка