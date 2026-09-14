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Новини Підозра Кривоносу
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Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк

Справу проти Кривоноса готувала СБУ

Справу проти директора НАБУ Семена Кривоноса готувала Служба безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000061 від 25.04.2014 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Перша цифра кримінального провадження в якому виписані підозри "2" - це означає орган досудового розслідування СБУ", - зазначив парламентар.

Справу проти Кривоноса готувала СБУ
Справу проти Кривоноса готувала СБУ

Також читайте: До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення генпрокурора Кравченка

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Комітет ВР сьогодні не планував розглядати відставку Кравченка

Автор: 

СБУ (12936) Кравченко Руслан (257) Железняк Ярослав (736) Кривонос Семен (121) Офіс Генпрокурора (3778)
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Топ коментарі
+18
сбу це зеленський-отож корупція виходить саме від нього
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14.09.2026 11:49 Відповісти
+13
Хто б сумнівався про кишенькових сбушних цуциків віслюка.
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14.09.2026 11:51 Відповісти
+13
Ну якщо зараз СБУ керує мерзотник та сволота поклад,то чому дивуватися.
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14.09.2026 11:51 Відповісти

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