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Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк
Справу проти директора НАБУ Семена Кривоноса готувала Служба безпеки України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000061 від 25.04.2014 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Перша цифра кримінального провадження в якому виписані підозри "2" - це означає орган досудового розслідування СБУ", - зазначив парламентар.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності
Топ коментарі
+18 Вадим #623969
показати весь коментар14.09.2026 11:49 Відповісти Посилання
+13 Trevo Trow
показати весь коментар14.09.2026 11:51 Відповісти Посилання
+13 Gary Grant
показати весь коментар14.09.2026 11:51 Відповісти Посилання
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