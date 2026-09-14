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До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення генпрокурора Кравченка
Президент Зеленський направив до Верховної Ради подання на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.
Про це журналістам повідомив радник презииднта Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
Представить подання Зеленського представниця президента у парламенті Галина Михайлюк.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
Топ коментарі
+7 Артем Легенький #606303
показати весь коментар14.09.2026 11:42 Відповісти Посилання
+5 громов віталій
показати весь коментар14.09.2026 11:43 Відповісти Посилання
+5 valeriy svan #612454
показати весь коментар14.09.2026 11:54 Відповісти Посилання
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