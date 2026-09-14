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Новини Відставка Кравченка
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До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення генпрокурора Кравченка

Звільнення Кравченка: до Ради надійшло подання

Президент Зеленський направив до Верховної Ради подання на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це журналістам повідомив радник презииднта Дмитро Литвин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що відомо?

Представить подання Зеленського представниця президента у парламенті Галина Михайлюк.

Звільнення Кравченка: до Ради надійшло подання

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Також читайте: Заступниця Кравченка Вдовиченко звільнилася з прокуратури

Автор: 

ВР (11624) Зеленський Володимир (26972) звільнення (1864) Кравченко Руслан (257)
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Топ коментарі
+7
Чому потрібно було чекати поки пі.дарас разом зі своєю хвойдою виїде за кордон!? І який ує.бан його випустив?
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14.09.2026 11:42 Відповісти
+5
схема зелі! дали вкрасти-дали втікти- звільнили- дали підозру!
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14.09.2026 11:43 Відповісти
+5
Вчасно командіроваться, це не втекти, а передбачить.
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14.09.2026 11:54 Відповісти

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