1 529 41
В Раду поступило представление Зеленского об увольнении генпрокурора Кравченко
Президент Зеленский направил в Верховную Раду представление об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.
Об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что известно?
Представит представление Зеленского представитель президента в парламенте Галина Михайлюк.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
Топ комментарии
+7 Артем Легенький #606303
показать весь комментарий14.09.2026 11:42 Ответить Ссылка
+6 громов віталій
показать весь комментарий14.09.2026 11:43 Ответить Ссылка
+6 valeriy svan #612454
показать весь комментарий14.09.2026 11:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль