В Раду поступило представление Зеленского об увольнении генпрокурора Кравченко

Президент Зеленский направил в Верховную Раду представление об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Что известно?

Представит представление Зеленского представитель президента в парламенте Галина Михайлюк.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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