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Новости Отставка Кравченко
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В Раду поступило представление Зеленского об увольнении генпрокурора Кравченко

Увольнение Кравченко: в Раду поступило представление

Президент Зеленский направил в Верховную Раду представление об отстранении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Что известно?

Представит представление Зеленского представитель президента в парламенте Галина Михайлюк.

Звільнення Кравченка: до Ради надійшло подання

Читайте: Законопроект о конкурсном отборе на должность генпрокурора должен быть рассмотрен безотлагательно, - "Слуга народа" Радина

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

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Автор: 

ВР (28395) Зеленский Владимир (25819) увольнение (2803) Кравченко Руслан (238)
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Топ комментарии
+7
Чому потрібно було чекати поки пі.дарас разом зі своєю хвойдою виїде за кордон!? І який ує.бан його випустив?
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14.09.2026 11:42 Ответить
+6
схема зелі! дали вкрасти-дали втікти- звільнили- дали підозру!
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14.09.2026 11:43 Ответить
+6
Вчасно командіроваться, це не втекти, а передбачить.
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14.09.2026 11:54 Ответить

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