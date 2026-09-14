Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація з підозрою директору НАБУ Кривоносу та виїздом генпрокурора Кравченка за кордон шкодять іміджу України.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Що відомо?
"Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі", - коротко відповів він.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності
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