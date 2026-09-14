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Новини Відставка Кравченка Підозра Кривоносу
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Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України

Конфлікт Кравченка та Кривоноса: Буданов зроби заяву

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація з підозрою директору НАБУ Кривоносу та виїздом генпрокурора Кравченка за кордон шкодять іміджу України.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Що відомо?

"Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі", - коротко відповів він.

Читайте: Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Директор НАБУ Кривонос заявив, що йому не вручали підозру

Автор: 

НАБУ (4503) Буданов Кирило (689) Кравченко Руслан (257) Кривонос Семен (121) Офіс Генпрокурора (3778)
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Топ коментарі
+11
Єдиний у світі диверсант кірюша буданов, який вижив після "засідки" та ще й сібався, ідеальна легенда для дегенератів від фсб, навіть пам'ятник "полеглим" фсбешникам від рук кірюши встановили,для повноти легенди...
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14.09.2026 12:50 Відповісти
+8
Ненормально то ЗЕсрань на Банковій. В все решта, все що в нас сьогодні діється, все, від війни, обстрілів, корупції, срачу і перестрілок то вже все наслідки.
Хоча, все, як 73% захотіли 21.04.19. Пригадуєте? ну то й жріТЄ!
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14.09.2026 12:51 Відповісти
+7
А мішки з баблом на заставу, які носять гурівці - нормально, виходить.
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14.09.2026 12:53 Відповісти

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