Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що ситуація з підозрою директору НАБУ Кривоносу та виїздом генпрокурора Кравченка за кордон шкодять іміджу України.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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"Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі", - коротко відповів він.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

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