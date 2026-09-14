Звільнення Кравченка: Комітет ВР одноголосно підтримав подання (оновлено)

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в ці хвилини має приступити до розгляду подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.

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Подробиці

На його думку, Комітет підтримає це подання, а завтра Верховна Рада розглядатиме його в сесійній залі.

Згодом член комітету, нардеп "Слуги народу" Бужанський повідомив Цензор.НЕТ, що Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

За його словами, усі члени Комітету проголосували "за". Бужанський зауважив, що на засіданні були присутні 17 народних депутатів із 23.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

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