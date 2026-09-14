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Звільнення Кравченка: Комітет ВР одноголосно підтримав подання (оновлено)
Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в ці хвилини має приступити до розгляду подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.
Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.
Подробиці
На його думку, Комітет підтримає це подання, а завтра Верховна Рада розглядатиме його в сесійній залі.
Згодом член комітету, нардеп "Слуги народу" Бужанський повідомив Цензор.НЕТ, що Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.
За його словами, усі члени Комітету проголосували "за". Бужанський зауважив, що на засіданні були присутні 17 народних депутатів із 23.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності
Топ коментарі
+20 Віталій #613985
показати весь коментар14.09.2026 13:16 Відповісти Посилання
+12 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар14.09.2026 13:13 Відповісти Посилання
+12 Diesel_Sasha
показати весь коментар14.09.2026 13:29 Відповісти Посилання
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