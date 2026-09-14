УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16389 відвідувачів онлайн
Новини Відставка Кравченка
3 390 31

Звільнення Кравченка: Комітет ВР одноголосно підтримав подання (оновлено)

Звільнення Кравченка: Комітет ВР розглядає питання

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в ці хвилини має приступити до розгляду подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

На його думку, Комітет підтримає це подання, а завтра Верховна Рада розглядатиме його в сесійній залі.

Згодом член комітету, нардеп "Слуги народу" Бужанський повідомив Цензор.НЕТ, що Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав подання президента на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

За його словами, усі члени Комітету проголосували "за". Бужанський зауважив, що на засіданні були присутні 17 народних депутатів із 23.

Читайте: Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Читайте: Законопроєкт про конкурсний добір на посаду генпрокурора має бути розглянуто невідкладно, - "слуга народу" Радіна

Автор: 

ВР (11624) відставка (1358) Кравченко Руслан (257) Генпрокурор (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Його звільнять. Він,буцімто, образиться. Заявить про політичні переслідування та залишиться за кордоном. Через рік про нього (та наколядовані мільйони) усі забудуть. На "фронті" він буде у батальйоні "Монако"...
показати весь коментар
14.09.2026 13:16 Відповісти
+12
Давайте зелі-мародеру імпічмент!
показати весь коментар
14.09.2026 13:13 Відповісти
+12
зейло може позбавити його ще й громадянства - щоб не можна було екстрадувати та судити
показати весь коментар
14.09.2026 13:29 Відповісти

Завантаження...

 
 