Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора
Президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
Про це йдеться в його указі, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення президента
Причини відсторонення в тексті документа не зазначені.
Таке рішення ухвалили відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" — вона передбачає право президента відсторонити посадовця, призначення якого належить до його повноважень, під час воєнного стану.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
Топ коментарі
+14 Александр Иванов #442761
показати весь коментар14.09.2026 17:18 Відповісти Посилання
+13 Грицько Злий
показати весь коментар14.09.2026 17:20 Відповісти Посилання
+10 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар14.09.2026 17:19 Відповісти Посилання
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