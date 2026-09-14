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Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Про це йдеться в його указі, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення президента

Причини відсторонення в тексті документа не зазначені.

Таке рішення ухвалили відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" — вона передбачає право президента відсторонити посадовця, призначення якого належить до його повноважень, під час воєнного стану.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26972) відставка (1358) Кравченко Руслан (257)
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Топ коментарі
+14
А як же відрядження? Якщо виступати почне у Брюсєлі, вийде так що плокулол вже не справжній.
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14.09.2026 17:18 Відповісти
+13
А з відрядження відкликав?
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14.09.2026 17:20 Відповісти
+10
злодій ,злодія відсторонив,
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14.09.2026 17:19 Відповісти

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