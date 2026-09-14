Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Про це йдеться в його указі, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення президента

Причини відсторонення в тексті документа не зазначені.

Таке рішення ухвалили відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" — вона передбачає право президента відсторонити посадовця, призначення якого належить до його повноважень, під час воєнного стану.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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