Офіс Генпрокурора підтвердив, що Кравченко поїхав у відрядження до Франції
В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Руслан Кравченко виїхав у відрядження 13 вересня до Франції.
Про це пресслужба повідомила в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними пресслужби, "відрядження Кравченка до Франції триватиме п’ять днів з 13 вересня, він братиме участь у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ".
В Офісі генпрокурора заявили, що у наведених в судовій ухвалі матеріалах "немає прямих даних" про те, що Кравченко давав будь-які "вказівки сприяти діяльності кол-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду або оплачував за рахунок коштів злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації".
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
Топ коментарі
+7 Alex G.
показати весь коментар14.09.2026 15:53 Відповісти Посилання
+5 Перехватчик
показати весь коментар14.09.2026 15:51 Відповісти Посилання
+5 Wlad West
показати весь коментар14.09.2026 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль