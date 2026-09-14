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Новини Відставка Руслана Кравченка
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Офіс Генпрокурора підтвердив, що Кравченко поїхав у відрядження до Франції

кравченко

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Руслан Кравченко виїхав у відрядження 13 вересня до Франції.

Про це пресслужба повідомила в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними пресслужби, "відрядження Кравченка до Франції триватиме п’ять днів з 13 вересня, він братиме участь у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ".

В Офісі генпрокурора заявили, що у наведених в судовій ухвалі матеріалах "немає прямих даних" про те, що Кравченко давав будь-які "вказівки сприяти діяльності кол-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду або оплачував за рахунок коштів злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації".

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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Автор: 

відрядження (49) Кравченко Руслан (257) Офіс Генпрокурора (3790)
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Топ коментарі
+7
відрядження раптово вночі намалювалось ..угу ..віримо Zельоной Генпрокуратурі
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14.09.2026 15:53 Відповісти
+5
Как поймают Якіна, на кол его!
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14.09.2026 15:51 Відповісти
+5
Надо же, как вовремя...
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14.09.2026 15:52 Відповісти

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