Офіс Генпрокурора підтвердив, що Кравченко поїхав у відрядження до Франції

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що Руслан Кравченко виїхав у відрядження 13 вересня до Франції.

Про це пресслужба повідомила в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними пресслужби, "відрядження Кравченка до Франції триватиме п’ять днів з 13 вересня, він братиме участь у слуханні Парламентської мережі ПАРЄ".

В Офісі генпрокурора заявили, що у наведених в судовій ухвалі матеріалах "немає прямих даних" про те, що Кравченко давав будь-які "вказівки сприяти діяльності кол-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду або оплачував за рахунок коштів злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації".

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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