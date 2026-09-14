Єврокомісія про підозру Кривоносу: Україна має гарантувати захист антикорупційних органів

У Єврокомісії стежать за розслідуваннями корупції в Україні.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо?

"Ми справді обізнані з останніми подіями. Але, як ви знаєте, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко висловитися щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї. І ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС", - сказав він, відповідаючи на питання про підозру директору НАБУ Кривоносу.

Речник наголосив, що боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль у запобіганні, розслідуванні й кримінальному переслідуванні, а також дотримання верховенства права, "наріжним каменем" якого вважають антикорупційні органи.

"Незалежні антикорупційні органи є наріжним каменем верховенства права в Україні. Як майбутня держава-член, Україна має гарантувати їхній захист, і вони повинні мати можливість належним чином виконувати свою роботу", - додав Мерсьє.

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Призначення Генпрокурора

Він підвердив, що в плані з 10 реформ Качки-Кос зазначено, що генпрокурора мають відбирати на конкурсі.

"Справді, окрім проміжних контрольних показників у межах кластера "Основи", Україна також погодила з Єврокомісією перелік із 10 пріоритетних реформ, яким має бути приділена першочергова увага для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, – так званий план Качки-Кос. Цей перелік справді включає реформу, про яку ви щойно згадали, щодо генерального прокурора. Тож тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно й ефективно", - сказав Мерсьє.

Речник наголосив, що сам факт того, що розслідуються справи високого рівня, свідчить про те, що в Україні існують відповідні інституції, і вони здатні виконувати свою роботу – насамперед антикорупційні органи.

"У цьому сенсі це демонструє готовність влади забезпечувати роботу цих органів і функціонування відповідної системи. Що ж до самих розслідувань та конкретних справ, їх я коментувати не можу", - підсумував Мерсьє.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

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