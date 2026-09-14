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Новини Тиск на НАБУ та САП Підозра Кривоносу
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Єврокомісія про підозру Кривоносу: Україна має гарантувати захист антикорупційних органів

Підозра Кривоносу: у Єврокомісії відреагували

У Єврокомісії стежать за розслідуваннями корупції в Україні.

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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Що відомо?

"Ми справді обізнані з останніми подіями. Але, як ви знаєте, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко висловитися щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї. І ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС", - сказав він, відповідаючи на питання про підозру директору НАБУ Кривоносу.

Речник наголосив, що боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль у запобіганні, розслідуванні й кримінальному переслідуванні, а також дотримання верховенства права, "наріжним каменем" якого вважають антикорупційні органи.

"Незалежні антикорупційні органи є наріжним каменем верховенства права в Україні. Як майбутня держава-член, Україна має гарантувати їхній захист, і вони повинні мати можливість належним чином виконувати свою роботу", - додав Мерсьє.

Також читайте: Справу проти Кривоноса готували в СБУ, - Железняк

Призначення Генпрокурора

Він підвердив, що в плані з 10 реформ Качки-Кос зазначено, що генпрокурора мають відбирати на конкурсі.

"Справді, окрім проміжних контрольних показників у межах кластера "Основи", Україна також погодила з Єврокомісією перелік із 10 пріоритетних реформ, яким має бути приділена першочергова увага для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, – так званий план Качки-Кос. Цей перелік справді включає реформу, про яку ви щойно згадали, щодо генерального прокурора. Тож тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно й ефективно", - сказав Мерсьє.

Речник наголосив, що сам факт того, що розслідуються справи високого рівня, свідчить про те, що в Україні існують відповідні інституції, і вони здатні виконувати свою роботу – насамперед антикорупційні органи.

"У цьому сенсі це демонструє готовність влади забезпечувати роботу цих органів і функціонування відповідної системи. Що ж до самих розслідувань та конкретних справ, їх я коментувати не можу", - підсумував Мерсьє.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Підозру Кривоносу було відправлено поштою, - Кравченко

Автор: 

НАБУ (4503) Євросоюз (10842) Кравченко Руслан (257) Кривонос Семен (121)
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Топ коментарі
+7
Морква, це коли виконані всі умови, але потім з'являються нові...
Але якщо всі умови саботуються..., а кримінал керую країною, то про яку моркву ти розповідаєш?!?
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14.09.2026 15:17 Відповісти
+3
Ти нічого нового не відкрив, сказавши про корупцію в європейських державах. Корупція є скрізь.
Справа не в наявністі корупції.
Іхня корупція не загрожує їхній незалежності, на відміну від нашої.
Не кажучи вже про розміри та посади, які ця корупція охопила.
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14.09.2026 15:36 Відповісти
+3
в перекладі на звичну мову це означає, що Кравченка з його підозрами, а заодно і хитрозробленого зелупку, трохи обісцяли
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14.09.2026 15:40 Відповісти

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