Єврокомісія про підозру Кривоносу: Україна має гарантувати захист антикорупційних органів
У Єврокомісії стежать за розслідуваннями корупції в Україні.
Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Що відомо?
"Ми справді обізнані з останніми подіями. Але, як ви знаєте, ми не коментуємо окремі справи. Дозвольте чітко висловитися щодо корупції: ЄС дотримується політики нульової толерантності до неї. І ми нагадуємо, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС", - сказав він, відповідаючи на питання про підозру директору НАБУ Кривоносу.
Речник наголосив, що боротьба з корупцією вимагає постійних зусиль у запобіганні, розслідуванні й кримінальному переслідуванні, а також дотримання верховенства права, "наріжним каменем" якого вважають антикорупційні органи.
"Незалежні антикорупційні органи є наріжним каменем верховенства права в Україні. Як майбутня держава-член, Україна має гарантувати їхній захист, і вони повинні мати можливість належним чином виконувати свою роботу", - додав Мерсьє.
Призначення Генпрокурора
Він підвердив, що в плані з 10 реформ Качки-Кос зазначено, що генпрокурора мають відбирати на конкурсі.
"Справді, окрім проміжних контрольних показників у межах кластера "Основи", Україна також погодила з Єврокомісією перелік із 10 пріоритетних реформ, яким має бути приділена першочергова увага для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією, – так званий план Качки-Кос. Цей перелік справді включає реформу, про яку ви щойно згадали, щодо генерального прокурора. Тож тепер українська влада має продовжувати цю роботу послідовно й ефективно", - сказав Мерсьє.
Речник наголосив, що сам факт того, що розслідуються справи високого рівня, свідчить про те, що в Україні існують відповідні інституції, і вони здатні виконувати свою роботу – насамперед антикорупційні органи.
"У цьому сенсі це демонструє готовність влади забезпечувати роботу цих органів і функціонування відповідної системи. Що ж до самих розслідувань та конкретних справ, їх я коментувати не можу", - підсумував Мерсьє.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності
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Але якщо всі умови саботуються..., а кримінал керую країною, то про яку моркву ти розповідаєш?!?
Справа не в наявністі корупції.
Іхня корупція не загрожує їхній незалежності, на відміну від нашої.
Не кажучи вже про розміри та посади, які ця корупція охопила.