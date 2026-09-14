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Підозру Кривоносу було відправлено поштою, - Кравченко
Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ Семену Кривоносу було складено та вручено відповідно до вимог законодавства
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Щодо законності шляхів оголошення підозри: Повідомлення про підозру директору НАБУ складене та особисто підписане Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України.
Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій", - зазначив він.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності
Топ коментарі
+16 Антон Гордиенко #489411
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