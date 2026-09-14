Підозру Кривоносу було відправлено поштою, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ Семену Кривоносу було складено та вручено відповідно до вимог законодавства

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щодо законності шляхів оголошення підозри: Повідомлення про підозру директору НАБУ складене та особисто підписане Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України.

Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій", - зазначив він.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

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