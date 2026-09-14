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Новини Підозра Кривоносу
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Підозру Кривоносу було відправлено поштою, - Кравченко

Підозра Кривоносу: Кравченко заявив про дотримання закону

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ Семену Кривоносу було складено та вручено відповідно до вимог законодавства

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щодо законності шляхів оголошення підозри: Повідомлення про підозру директору НАБУ складене та особисто підписане Генеральним прокурором відповідно до вимог статті 481 КПК України.

Передбачені законом відомості внесено до ЄРДР, а сам документ направлено офіційним способом, визначеним статтею 278 КПК. Поштове відправлення фіксує дату, зміст, маршрут і факт доставки, тому не залишає простору для маніпуляцій", - зазначив він.

Читайте: Кравченко оприлюднив підозру директору НАБУ Кривоносу. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності

Також читайте: Буданов про ситуацію довколо Кравченка та Кривоноса: Все це не нормально та шкодить іміджу України

Автор: 

НАБУ (4503) Кравченко Руслан (257) Кривонос Семен (121) Офіс Генпрокурора (3790)
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Топ коментарі
+16
не позорился бы очень жидко выглядит, от генпрокурора, который бежал
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14.09.2026 14:33 Відповісти
+6
Якого беника втік? - правильний
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14.09.2026 14:37 Відповісти
+6
Так бубочкі повістки з воєнкомату відправляли чотори рази, і шо?
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14.09.2026 14:50 Відповісти

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